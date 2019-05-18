تطور جديد حول صفقة انتقال صلاح لريال مدريد

مصراوي
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يريد تعزيز الجانب الهجومي في الموسم المقبل من خلال التعاقد مع الثنائي محمد صلاح وإدين هازارد نجمي ليفربول وتشيلسي.
صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من نادي ليفربول، كشفت أن زيدان يريد تدعيم الجانب الهجومي من خلال ضم الثنائي صلاح وهازارد على أن يقود الهجوم كريم بنزيمة.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي قد يجد صعوبة حول إتمام صفقة صلاح من خلال عدم وجود رغبة من جانب ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب حول بيع صلاح في الصيف الجاري.
وتابعت الصحيفة...
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