صحيفة إنجليزية تضع صلاح في قائمة أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قائمة مكونة من 12 لاعب كانوا أكثر اللاعبين الحاسمين خلال هذا الموسم في البريميرليج.



وقالت الصحيفة أن الجوائز الفردية تم الإعلان عنها، وكانت من نصيب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بينما فاز رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري.



وتقاسم الثلاثي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج، جائزة الحذاء الذهبي برصيد 22 هدفاً لكلاً منهما.



وأشارت الصحيفة أنه تم إعداد قائمة تضم أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج، وتم إعدادها بناءً على مجموع الأهداف المسجلة والتي ساهم فيها اللاعب.



وجاءت قائمة أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج في موسم 2018-2019 كالآتي:

12- ريان فريزر (بورنموث)



سجل 7 أهداف.



صنع 14 هدف.



ساهم في إجمالي 21 هدفاً.



11- أليكساندر لاكازيت (أرسنال)



سجل 13 هدفاً.



صنع 8 أهداف.

ساهم في إجمالي 21 هدفاً.



10- هاري كين (توتنهام هوتسبر)



سجل 17 هدفاً.



صنع 4 أهداف.



ساهم في إجمالي 21 هدفاً.



9- بول بوجبا (مانشستر يونايتد)



سجل 13 هدفاً.



صنع 9 أهداف.



ساهم في إجمالي 22 هدفاً.



8- جايمي فاردي (ليستر سيتي)



سجل 18 هدفاً.



صنع 4 أهداف.



ساهم في إجمالي 22 هدفاً.



7- كالوم ويلسون (بورنموث)

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سجل 14 هدفاً.



صنع 9 أهداف.



ساهم في إجمالي 23 هدفاً.



6- ساديو ماني (ليفربول)



سجل 22 هدفاً.



صنع هدف.



ساهم في إجمالي 23 هدفاً.



5- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)



سجل 17 هدفاً.



صنع 10 أهداف.



ساهم في إجمالي 27 هدفاً.



4- بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال)



سجل 22 هدفاً.



صنع 5 أهداف.



ساهم في إجمالي 27 هدفاً.



3- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)



سجل 21 هدفاً.



صنع 8 أهداف.



ساهم في إجمالي 29 هدفاً.



2- محمد صلاح (ليفربول)



سجل 22 هدفاً.



صنع 8 أهداف.



ساهم في إجمالي 30 هدفاً.



1- إيدين هازارد (تشيلسي)



سجل 16 هدفاً.



صنع 15 هدفاً.



ساهم في إجمالي 31 هدفاً.