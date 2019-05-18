رياضة | مانشستر يونايتد يهدد مستقبل ماركوس راشفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يهدد مستقبل ماركوس راشفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يخاف على مستقبله داخل قلعة "أولد ترافورد".

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن راشفورد ينوي تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، لأنه يشعر بالقلق من أن اليونايتد لا يسير في الاتجاه الصحيح تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد راشفورد مع اليونايتد في صيف 2020، ولذلك تريد الإدارة أن تجدد لنجمها الشاب حتى 2022.