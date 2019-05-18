رياضة | حرب بين "زيدان" وباريس سان جيرمان على "ندومبيلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين "زيدان" وباريس سان جيرمان على "ندومبيلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع ريال مدريد الإسباني على ضم تانجي ندومبيلي لاعب ليون خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ سان جيرمان يرغب في تدعيم خط الوسط بلاعبين أصحاب مهام دفاعية ولذلك فإن ندومبيلي هو المرشح الأول.

وأشارت إلى أنّ رغبة النادي الباريسي تصطدم بطموحات عدة أندية مثل ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان ومانشستر سيتي وتوتنهام ونابولي ويوفنتوس الذي يراه نسخة أصغر سنًا من بول بوجبا.