رياضة | كريستيانو رونالدو يتبرع لإفطار صائمين في غزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يتبرع لإفطار صائمين في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لفلسطين بمبلغ 1.5 مليون يورو.

وبحسب موقع “telesurtv.net” فقد خصص كريستيانو رونالدو المبلغ لينفق على إطعام صائمين في فلسطين بشهر رمضان، وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار بري وبحري وجوي من قبل إسرائيل.

وسبق للبرتغالي كريستيانو رونالدو أن قام بمواقف إيجابية مع القضية الفلسطينية أبرزها استضافته للطفل الفلسطيني أحمد دوابشة الناجي الوحيد من مجزرة ارتكبها المستوطنون بحرق عائلته في نابلس ، عام 2015.