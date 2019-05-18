رياضة | مشادة حسام حسن وصانع ألعاب سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادة حسام حسن وصانع ألعاب سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة في أزمة مع عمرو بركان صانع الألعاب في التدريب استعدادًا لمباراة بتروجت يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 بمنافسات الدوري المصري.

وعنف حسام حسن صانع الألعاب على التراخي في التدريبات مما دفع عمرو بركان لمغادرة التدريب وجمع متعلقاته الشخصية والرحيل عن النادي.

ويحتل سموحة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد بتروجت في المركز الـ16 برصيد 34 نقطة.