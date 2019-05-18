رياضة | ملامح الصدام الأول بين "زيدان" ورئيس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملامح الصدام الأول بين "زيدان" ورئيس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت ملامح الصدام الأول بين زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني وفلورنتينو بيريز، لاختلاف الاثنين على بعض الأسماء المرشحة للرحيل أو الصفقات الجديدة.

ونشرت صحيفة "ميرور" تقريرا عما وصفته "صراع زيدان وبيريز" لعدم اتفاق المدرب والرئيس على أكثر من اسم ممن تنتظر الجماهير خروجهم عاجلا وليس آجلا، والأخطر من ذلك، الأهداف المحددة لإعادة اللوس بلانكوس لسابق عهده بعد الموسم المخيب لآمال عشاقه.

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وقالت الصحيفة إن البداية كانت بقبول زيزو قرار الرئيس بالتخلص من الحارس كيلور نافاس بدلًا من البلجيكي تيبو كورتوا، وذلك عكس ما تظن جماهير الريال، التي انتقدت المدرب الفرنسي، وفسرت ذلك، على أنه مجاملة واضحة لنجله لوكا زيدان، ليتحول للحارس الثاني في الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أحد أهم أضلاع الصدام لعدم اقتناع رجل الأعمال بضرورة إنفاق كل هذا المبلغ في لاعب وسط لكن زيدان يرفض التنازل عن فكرة التعاقد مع بول بوجبا.