رياضة | حاتم بطيشة: وليد سليمان عندما يشارك أشعر أن روح الأهلي في الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاتم بطيشة: وليد سليمان عندما يشارك أشعر أن روح الأهلي في الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى حاتم بطيشة المعلق الكروي، على وليد سليمان لاعب الأهلي، ومستواه الذي يقدمه مع الفريق على مدار السنوات الأخيرة.

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وقال بطيشة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عندما أرى وليد سليمان أشعر أن روح الأهلي في الملعب".

وواصل أن منتخب مصر في حاجة لجهود وليد سليمان في كأس الأمم الأفريقية، وفي حالة مشاركة اللاعب سيفرق ذلك كثيرًا مع الأهلي بعد البطولة.