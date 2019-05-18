رياضة | القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم السبت منافسات البطولات المحلية في إنجلترا بمواجهة مانشستر سيتي ضد واتفورد لحساب نهائي كأس الإتحاد على ملعب ويمبلي.

وكان الفريقان قد تواجها في مناسبتين لحساب مباريات البريميرليج الأولى لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر على ملعب فيكارج رود وإنتهت بفوز السيتزينز بهدفين مقابل هدف.

وتكررت المواجهة في الجولة الثلاثين على ملعب إستاد الإتحاد وتمكن رفقاء أجويرو من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على عشرة قنوات كالآتي :-

BBC One

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Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 1 FR

BT Sport 2 / HD

Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD