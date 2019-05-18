الامارات | فوز التضامن ونجوم البيري في رمضانية كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز التضامن ونجوم البيري في رمضانية كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل اليوم منافسات بطولة كلباء الرمضانية والتي تقام تحت رعاية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء باقامة مباراتين يلعب فيها عند العاشرة مساءا الفهود مع خور كلباء، تليها مباراة الاتحاد مع سبورت فور اول.

من جهة اخرى اسفرت مباريات الامس عن فوز نجوم البيري على السيليساو بثلاثة اهداف لهدف،

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حيث سجل الأهداف احمد عبدالرحمن للسليساو، و لنجوم البيري، كل من خالد الزحمي، وعدنان راشد، وسلمان البلوشي، بينما فاز بجائزة افضل لاعب في المباراة عدنان راشد من فريق نجوم البيري

وفي مباراة اخرى فاز التضامن على فريق سعود بالحاج للمحاماة بثلاثة اهداف لهدف، حيث سجل للفائز كل من حسن اسماعيل، حمد الزعابي، وجمال غريب، وسجل للمحاماة يوسف سبيل، وفاز بجائزة افضل لاعب في المباراة سلطان احمد من فريق التضامن.

بدوره اثنى رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبد الرحمن ابراهيم على الروح الرياضية العالية للفرق المشاركة مؤكدا ان ذلك ساهم بنجاح البطولة بشكل مبكر