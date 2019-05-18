شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل ملف محمد عبد الشافي بسبب نهائي الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك يؤجل ملف محمد عبد الشافي بسبب نهائي الكونفيدرالية أرجأ مسئولو نادي الزمالك فتح ملف الدولى المصري محمد عبد الشافي "شيفو" لاعب الأهلي السعودي لحين الانتهاء من نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان. وبدأت مطالب داخل أروقة القلعة البيضاء تطالب بعودة اللاعب الدولي الي صفوف الفريق لختام مسيرته الكروية والاستفادة من خبراته الدولية الكبيرة فى المباريات التى سيخوضها الأبيض عقب انتهاء الموسم الحالي. Advertisements وتسعى إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إلى إقناع اللاعب بالعودة إلى صفوف الفريق عقب انتهاء رحلته حال الاستغناء عنه فى الدوري السعودي.

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