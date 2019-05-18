شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض رحيل أجاي خلال انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الاهلي الإستغناء عن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق رغم تراجع مستواه بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء اللاعب الذى كان أحد نجوم الفريق طوال الفترة الماضية قبل أن تؤثر الإصابة على مستواه بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن جونيور أجاي يُعد لاعباً مهماً في حسابات الجهاز الفني ومسئولو النادي لذا لا يمكن الإستغناء عنه لمجرد تراجع مستواه في عدة مباريات كما رفضوا فكرة مناقشة عروض الأحتراف التى بدأت تأتي للاعب مؤخراً.

وأكد المصدر أن النادي لن ينظر لهذه العروض إلا في حالة طلب اللاعب مناقشتها لرغبته في الرحيل أو إذا كان العرض مُغر للغاية ولا يمكن رفضه كما حدث في حالة الجابوني ماليك إيفونا عندما وافق الإهلي على أحترافه في الصين مقابل 8 ملايين دولار وهو عرض لا يمكن رفضه.