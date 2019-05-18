شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك: الاستقبال من نهضة بركان ليس مفاجئ.. وقادمين لحصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد السيد، حارس الزمالك، إن استقبال البعثة البيضاء فى مدينة وجدة المغربية بشكل رائع من جانب نهضة بركان المغربى ليس بالأمر المفاجئ، مشددًا على أنه كان يتوقع هذه الحفاوة من قبل النادى المغربى لشقيقه الأبيض، مشيرًا إلى أن فريق نهضة بركان سيجد نفس المعاملة فى القاهرة خلال مباراة العودة المقرر إقامتها يوم 26 من مايو الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تابع حارس الزمالك على هامش تواجد البعثة البيضاء فى المغرب أن الفريق الأبيض حضر للمغرب من أجل تحقيق الفوز للسعى نحو حصد لقب البطولة الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء أمام خصم قوى وهو نهضة بركان.

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ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى، غدا الأحد، فى ذهاب دور النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.