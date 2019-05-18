التحقيق مع مخرج مباراة الأهلي وإنبي بعد اللفظ الخارج

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تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

الأهلي وإنبي

كشف مصدر داخل التليفزيون المصري، أن هناك جلسة تحقيق مع حسام منصور، المخرج التليفزيوني الذي نقل مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع.

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وقال المصدر لـ التحرير، إن هناك جلسة يوم الأحد المقبل، للتحقيق مع حسام منصور، حول لقطة خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التي تلفظ خلالها بإحدى عبارات السب، لشخص ما أمامه، وقام المخرج بإعادتها أكثر مرة، وكذلك لقطة لمسة يد لاعب إنبي من تسديدة علي معلول. وأثار حسام منصور الجدل أثناء نقله مباراة