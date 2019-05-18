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انتهاء علاقة السهلاوي بالنصر وموسى أول المغادرين

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الان تتابع انتهاء علاقة السهلاوي بالنصر وموسى أول المغادرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- مصعب الرويجح:

تدرس إدارة نادي النصر في قادم الأيام استعراض ملف اللاعبين الأجانب في الفريق وذلك بعد الانتهاء من الموسم الرياضي وحصول الفريق على بطولة دوري الأمير للمحترفين.

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وبحسب التفاصيل فقد تم رفع تقرير كامل للإدارة من المدرب البرتغالي روي فيتوريا والذي يمتد عقده مع الفريق لمدة موسم ونصف وقد قاد النصر مطلع ٢٠١٩ بعد إقالة الاورجوياني كارينيو وخلفاً للبرازيلي هيلدر الذي قاد الأمور بشكل مؤقت .

ومن المتوقع أن يتعاقد الفريق مع عدد من اللاعبين المحليين في خانة الدفاع ،وان يتم الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب في مقدمتهم البرازيلي جوليانو والنيجيري احمد موسى الذي لم يقدم المستوى المأمول منه.

وسيتم الاستغناء عن عدد من اللاعبين المحليين ومن ابرز الأسماء محمد السهلاوي الذي ظل مبتعدا عن مباريات الفريق حيث لم يتواجد اسمه في تشكيلة الأساسية أو الاحتياط .

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