الجوهرة موعودة بجماهير الاتحاد في آسيا بعد منع حضورها سابقاً!

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:

تترقب جماهير فريق الاتحاد مباراة العميد أمام ضيفه الوحدة الإماراتي وذلك على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة” في لقاء الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وتسعى جماهير العميد أن تسجل حضورًا مبهرًا في الجوهرة الذي يتسع إلى أكثر من 62 ألف متفرج تقريباً.

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ويعد اللقاء هو الأول الذي يجمع العميد بجماهيره في بطولة دوري أبطال آسيا منذ إنشاء الملعب عام 2014م بشهر مايو وعند الإنشاء لم يشارك الاتحاد في دوري أبطال آسيا حتى العام الحالي.

وقد لعب الاتحاد مباراتين على أرضه ولكن دون حضور الجماهير بسبب العقوبة الانضباطية ضد الاتحاد من قبل الاتحاد الآسيوي وذلك بأحداث تتعلق بعام 2014.

وقرروا منع جماهير الاتحاد من متابعة فريقها من داخل الملعب مباراتين رسميتين واستطاع الاتحاد أن يكسب أول لقاء أمام الريان بخمسة أهداف لهدف وحيد وفي اللقاء الثاني أمام لوكوموتيف واصل الاتحاد توهجه وانتصر بثلاثة أهداف لهدفين.

يذكر أن الوحدة الإماراتي يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة والاتحاد ثانياً برصيد 10 نقاط وقد ضمنوا التأهل وسيلعبون اللقاء لتحديد المتصدر بينهما.