شكرا لقرائتكم أجيري يتمسك بضم وليد سليمان لقائمة المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، للجهاز المعاون له، أنه سيضم وليد سليمان لاعب الأهلي لصفوف المنتخب خلال معسكر الفريق المقبل المقرر له 6 يونيو استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين على الرغم من تراجع مستوي اللاعب مؤخراً عقب عودته من الإصابة.

وستابع أجيري مباريات الأهلى المتبقية، على أمل عودة وليد ليمان لمستواه المعروف خاصة أن وليد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والذى يحتاج لها المنتخب فى البطولة إلى جانب أنه لن يشارك أساسيا وسيكون بديل لعبد الله السعيد فى وسط الملعب المهاجم أو محمد صلاح الجناح الأيسر للمنتخب و ليفربول الإنجليزي وسيتم الإعتماد عليه كورقة رابحة فى المباريات.

من المقرر أن يعلن جهاز المنتخب عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل خلال الساعات المقبلة ، حيث استقر الجهاز على معظم الأسماء المرشحة للانضمام.