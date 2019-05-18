شكرا لقرائتكم عماد السيد يشيد باستقبال نهضة بركان لبعثة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اشاد عماد السيد عماد السيد، حارس الزمالك، باستقبال نهضة بركان المغربى، لعبثة الفريق ، فى مدينة وجدة المغربية مشيرًا إلى أن فريق نهضة بركان سيجد نفس المعاملة فى القاهرة خلال مباراة العودة المقرر إقامتها يوم 26 من مايو الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
واكد حارس الزمالك فى تصريحات صحفية على هامش تواجد البعثة البيضاء فى المغرب أن الفريق الأبيض حضر للمغرب من أجل تحقيق الفوز للسعى نحو حصد لقب البطولة الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء أمام خصم قوى وهو نهضة بركان.
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى، غدا الأحد، فى ذهاب دور النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد السيد يشيد باستقبال نهضة بركان لبعثة الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.