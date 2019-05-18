شكرا لقرائتكم اليوم.. مؤتمر صحفى للزمالك فى المغرب للحديث عن نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشهد اليوم السبت، عقد مؤتمر صحفى للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، فى المغرب ، من أجل الحديث عن مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام غدا الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وصلت بعثة فريق الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى وخاض الفريق الأبيض مرانه أمس الجمعة بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.
ومن المنتظر أن يحضر مؤتمر جروس، قائد الفريق الأبيض حازم إمام، للحديث عن الطموحات فى المواجهة المرتقبة مع الفريق المغربى.
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