شكرا لقرائتكم اختبار طبى لجونيور أجايى قبل مران الفريق اليوم استعدادا للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش، للاستعداد لمواجهة الإسماعيلي الاربعاء المقبل بالدوري الممتاز ، و يخضع جونيور أجايى لاختبار طبي قبل مران الفريق،للاطمئنان عليه والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة، بعدما غاب عن مباراة الفريق الاخيرة امام انبي للإصابة.

كما يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق لفحص طبى قبل انطلاق المران بعدما إشتكى اللاعب من إصابة فى الظهر أبعدته عن المشاركة الجماعية لعدة ايام وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد موقف اللاعب من العودة وفرص مشاركته فى التدريبات ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.