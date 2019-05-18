شكرا لقرائتكم جمعية اللاعبين المحترفين تنظم حفل إفطار بحضور أبو ريدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية، اليوم السبت، حفل إفطار بحضور هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة . ويشهد حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين تكريم فرق الناشئين من أبطال الدورى والجمهورية إلى جانب الأندية التى صعدت من القسم الثالث للثاني ، ومن الثاني إلى الدوري الممتاز.

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