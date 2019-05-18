شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يتمسك بضم وليد سليمان رغم تراجع مستواه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بإنضمام وليد سليمان لاعب الأهلي لصفوف المنتخب خلال معسكر الفريق المقبل المقرر له 6 يونيو استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين على الرغم من تراجع مستوي اللاعب مؤخراً عقب عودته من الإصابة.

وأكد أجيري للجهاز المعاون أن هناك أكثر من مباراة متبقية للأهلي سيتابع فيها اللاعب على أمل عودته لمستواه المعروف خاصة أن وليد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والذى يحتاج لها المنتخب فى البطولة إلى جانب أنه لن يشارك أساسيا وسيكون بديل لعبد الله السعيد فى وسط الملعب المهاجم أو محمد صلاح الجناح الأيسر للمنتخب و ليفربول الإنجليزي وسيتم الإعتماد عليه كورقة رابحة فى المباريات.

من المقرر أن يعلن جهاز المنتخب عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل خلال الساعات المقبلة ، حيث استقر الجهاز على معظم الأسماء المرشحة للانضمام.