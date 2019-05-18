شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وداع الايجبيشن ليج.. 10 مباريات نارية لاتفوتك فى صراع القمة والقاع والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

قبل أن تلفظ بطولة الدوري العام فى نسخته رقم 60 أنفاسها الأخيرة مازالت هناك مباريات نارية ستكون حديث عشاق الساحرة المستديرة لأنها سوف تحسم مصير أهل القمة والقاع فى المسابقة التى شهدت تنافساً محتدماً منذ الأسبوع الأول لإنطلاقها.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

إذا حافظ الأهلي والزمالك على نتائجهما الإيجابية دون انتظار تعثر أي منهما في الجولات المتبقية، ستضطر الجماهير المصرية إلى الانتظار حتى الجولة الـ34 الأخيرة من عمر المسابقة لتحديد بطل النسخة الحالية من مسابقة الدوري.

وفي حال عدم تعثر القطبين، سيبقى فارق النقطة بين الأهلي المتصدر والزمالك الوصيف، ليكفي الأحمر التعادل من أجل ضمان التتويج باللقب، بينما سيتحتم على الزمالك تحقيق الفوز لاعتلاء القمة بفارق نقطتين واستعادة اللقب.

وبعدما تأكد هبوط فريقي النجوم والداخلية إلى دوري الدرجة الثانية عقب منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز، أشتعل الصراع بين 10 فرق على البقاء في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل (2019-2020) في ظل تقارب فارق النقاط.

وبهذه المناسبة نستعرض المباريات الساخنة المتبقية فى مسابقة الدوري قبل نهايتها..

سموحة & بتروجت ..الثلاثاء 21 مايو العاشرة مساء

الطلائع & الاتحاد السكندرى..الثلاثاء 21 مايو العاشرة مساء

وادى دجلة & حرس الحدود ..الثلاثاء 21 مايو العاشرة مساء

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الأهلى & الاسماعيلى .. الاربعاء 22 مايو العاشرة مساء

المقاولون العرب & الأهلى .. الاربعاء 28 مايو العاشرة مساء

الاتحاد السكندرى & سموحة ..لم يتحدد موعدها بعد

الانتاج الحربى & وادى دجلة .. لم يتحدد موعدها بعد

الجونة & الزمالك .. لم يتحدد موعدها بعد

الأهلى & الزمالك .. لم يتحدد موعدها بعد

الجونة & الاسماعيلى .. لم يتحدد موعدها بعد