شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جروس يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن موقعة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت فى المغرب، من أجل الحديث عن مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام غدا الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة فريق الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى وخاض الفريق الأبيض مرانه أمس الجمعة بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.

ومن المنتظر أن يحضر مؤتمر جروس، قائد الفريق الأبيض حازم إمام، للحديث عن الطموحات فى المواجهة المرتقبة مع الفريق المغربى.