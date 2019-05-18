شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يختبر أحمد الشيخ وأجاي قبل مران الفريق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع جونيور أجايى لاعب الأهلي لاختبار طبي قبل مران الفريق اليوم، السبت، بعدما غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي للإصابة.

ويخضع أجايى لفحص طبى مساء اليوم قبل مشاركته فى مران الفريق للاطمئنان عليه، والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

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واشتكى أجايى من إصابة خفيفة فى العضلة الضامة حرمته من المشاركة في مباراة انبي امس الأول ،الخميس، التى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة واكتفى بأداء جلسة في الجيم خلال مران الغائبين عن مباراة إنبي.

كما يضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق لفحص طبى قبل انطلاق المران بعدما إشتكى اللاعب من إصابة فى الظهر أبعدته عن المشاركة الجماعية لعدة أيام وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد موقف اللاعب من العودة وفرص مشاركته فى التدريبات ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

ويبدأ الاهلي الليلة الأستعداد لمباراة الاسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري الممتاز.