رياضة | تقارير: كلوب يحدد صفقات ليفربول القادمة في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: كلوب يحدد صفقات ليفربول القادمة في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن يورجن كلوب المدير الفني ​لليفربول​ حدد أهداف الفريق في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وأكدت مجلة فور فور تو البريطانية بأن كلوب يستهدف التعاقد مع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي وأن هدفه الموسم المقبل هو التتويج بلقب الدوري الذي خسره هذا الموسم بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

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وأشارت المجلة البريطانية إلى أن أهداف الحمر في الميركاتو الصيفي الآتي : حسام عوارة نجم ليون وحكيم زياش نجم آياكس وباولو ديبالا نجم يوفنتوس وتيمو فيرنر دايوت أوباميكانو نجمي لايبزيج وتوني لاتو نجم فالنسيا.

يذكر أن ليفربول سيواجه توتنهام في الأول من يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.