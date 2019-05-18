رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد 18 مايو في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد 18 مايو في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب ويمبلي الشهير اليوم السبت مباراة ختام كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري وفريق نادي واتفورد.

وتطمح كتيبة بيب جوارديولا الجمع بين ثنائية الدوري وكأس الإتحاد وإتمام الثلاثية المحلية بعد الفوز على تشيلسي وإقتناص كأس الرابطة.

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في المقابل تعتبر الفرصة مواتية لرفقاء تروي ديني من أجل مباغتة السيتزينز وتحقيق البطولة الأغلى والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البريميرليج.

وكان مانشستر سيتي قد عبر إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على برايتون فيما تخطى واتفورد عقبة فريق وولفرهامبتون.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإنجليزية.