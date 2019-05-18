رياضة | مذبحة في ليفربول بالموسم الجديد

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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول سيشهد رحيل عدد كبير من لاعبيه قد يصل إلى 11 لاعبا.

وأكدت التقارير أن قائمة الراحلين التي اختارها المدير الفني يورجن كلوب تتراوح بين من يكلفون النادي رواتب مرتفعة ومن لا يساهمون بشكل فعلي في آداء ونتائج الفريق.

وسيكون المهاجم دانييل ستوريدج أول الراحلين بعدما قضى 6 مواسم في ليفربول وهو يعتبر من أصحاب الأجور المرتفعة، حيث يتقاضى 120 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا على الرغم من إصاباته المتكررة في المواسم الأخيرة ومن المرحج أن يكون مهاجم الفريق الشاب ريان بروستر بديلا له.

ويأتي المدافع الإسباني ألبرتو مورينو ثاني الراحلين، حيث لم يرق إلى آمال كلوب بتقديم آداء جيد في الخط الخلفي وغالبا سيتم تعويضه بتصعيد آدم لويس مدافع الفريق الرديف تحت سن 23 عاما.

وسينضم إلى قافلة الراحلين أيضا المدافع الشاب كونور راندال والحارس المجري آدم بوجدان لانتهاء عقديهما دون أن يتم تجديدهما بالإضافة إلى الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه الذي أصبح الحارس الثاني للفريق بعد قدوم البرازيلي أليسون بيكر والذي شارك هذا الموسم في مباراتين، الأولى في الدوري والثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن مينيوليه يطمح أن يرحل إلى فريق يكون فيه هو الحارس الأساسي حتى يضمن له مكانا في المنتخب البلجيكي ومن المتوقع أن يوافق ليفربول على رحيله مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

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كما يرغب المدافع الكرواتي ديان لوفرين في المشاركة بصفة أساسية، لذلك سيرحل بحثا عن فرصة للعب مع ناد آخر بعد أن مل دكة الاحتياط، حيث شارك فقط في 18 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم.

وأكدت التقارير أن ليفربول يطمح في التخلص من آدم لالانا لقلة مشاركاته وكثرة إصاباته وأيضا لأنه يحصل على أجر مرتفع نسبيا يبلغ 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولعب أقل من 600 دقيقة في كافة المسابقات هذا الموسم.

كما يأتي الظهير الأيمن ناثانييل كلاين البالغ من العمر 28 عاما من بين المتوقع رحيلهم لضعف لياقته ومستواه الفني.

وسيضطر ليفربول إلى بيع لاعبه الصربي الواعد ماركو جروجيتش في حال عرض عليه مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني خاصة أن اللاعب طموح ويطالب دوما أن يلعب مع الفريق الأول وهذا أيضا قد يكون مصير المهاجم الويلزي الشاب هاري ويلسون.

ومن اللاعبين المتوقع رحيلهم المهاجم البرتغالي الشاب رافا كاماتشو، حيث يبدو أنه غير مرتاح في أجواء ليفربول لذلك ربما يجري بيعه مقابل نحو 10 ملايين جنيه إسترليني.