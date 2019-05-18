رياضة | كريم بامبو يفاجئ الأهلي بهذا التصريح!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم بامبو يفاجئ الأهلي بهذا التصريح! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كنا الأكثر احتياجا لهذا الانتصار من أجل عودة الثقة مجددا ، واجهنا سوء توفيق كبير فى المباريات الماضية".. هكذا بدأ كريم بامبو جناح وهداف الإسماعيلى حديثه للموقع الرسمي للنادي

وسجل بامبو هدف فريقه الأول فى شباك الداخلية قبل أن يؤكد متولى انتصار الدراويش في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة في الجولة 33 من الدوري المصري.

وأضاف :"لسنا راضيين عن أنفسنا ، هذا الموسم غير مرضى لنا كلاعبين ، لكننا نسعى لتصحيح المسار وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فى المباريات المتبقية".

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وأتبع رجل مباراة الداخلية: "مواجهات الأهلى دائما ما تحمل طابع خاص وتنتظرها الجماهير نظرا لحجم وقيمة الفريقين".

وأشار بامبو : "نلعب على الثلاث نقاط فى أى مباراة ، الأهلى ينافس على الدورى لذلك ستكون دوافعه كبيرة ونحن أيضا نلعب من أجل مصالحة الجماهير ، لذلك المباراة ستكون قوية للغاية".

وأتم : "أشكر صبرى المنياوى مدير الكرة على وقوفه بجانبى وباقى أعضاء الجهاز الفنى من أجل عودتى للمشاركة مع الفريق مجددا".