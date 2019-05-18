شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية فى حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اليوم ومعظم الأعضاء حفل الإفطار الذى تنظمه جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية. ويشهد حفل إفطار جمعية اللاعبين المحترفين تكريم فرق الناشئين من أبطال الدورى والجمهورية إلى جانب الأندية التى صعدت من القسم الثالث للثاني ، ومن الثاني إلى الدوري الممتاز.

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