الاتحاد السكندري يعسكر استعدادا للطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، استعداداً لمواجهة الطلائع الجيش في الدوري المصري .
ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان حلمي طولان قد رفض خوض أي مباراة ودية قبل مواجهة طلائع الجيش مكتفياً بمعسكر في القاهرة .
ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر والمهدد بالهبوط.
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