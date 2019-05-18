فيديو- بمشاركة متعب وحازم وميدو.. مستقبل وطن يطلق "كلنا منتخب مصر"

كتب- محمود علي:

دشن حزب مستقبل وطن مبادرة "كلنا منتخب مصر"؛ لتوحيد الجماهير خلف المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ودعم جهود الدولة استعدادًا للبطولة.

وأطلق الحزب، أمس الجمعة، الفيديو الدعائي للمبادرة، لحث الجماهير على تنحية الخلافات جانبًا فيما الانتماءات. وظهر في الفيديو الذي حمل عنوان "كلنا منتخب مصر"، النجومخالد بيبو، حازم إمام، عماد متعب، حسني عبد ربه، وأحمد حسام ميدو.

وحرص النجوم على تقديم رسالة واضحة في الفيديو، وهي رغم أن كلًا منهم لم يلعبوا إلا لنادٍ واحد خلال مسيرته الرياضية، لكنهم في البطولة سيكونون خلف منتخب...