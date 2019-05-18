كتب- محمود علي:
دشن حزب مستقبل وطن مبادرة "كلنا منتخب مصر"؛ لتوحيد الجماهير خلف المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ودعم جهود الدولة استعدادًا للبطولة.
وأطلق الحزب، أمس الجمعة، الفيديو الدعائي للمبادرة، لحث الجماهير على تنحية الخلافات جانبًا فيما الانتماءات. وظهر في الفيديو الذي حمل عنوان "كلنا منتخب مصر"، النجومخالد بيبو، حازم إمام، عماد متعب، حسني عبد ربه، وأحمد حسام ميدو.
وحرص النجوم على تقديم رسالة واضحة في الفيديو، وهي رغم أن كلًا منهم لم يلعبوا إلا لنادٍ واحد خلال مسيرته الرياضية، لكنهم في البطولة سيكونون خلف منتخب...
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو- بمشاركة متعب وحازم وميدو.. مستقبل وطن يطلق "كلنا منتخب مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.