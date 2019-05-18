انت الان تتابع مران الزمالك.. دعم عمر صلاح وجلسة تحفيزية من جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
مران الزمالك
عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة، مع عمر صلاح حارس مرمى الفريق، الذي يحمي مرمى الفارس الأبيض أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي لبركان، بسبب إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، بعد طرده في مباراة النجم الساحلي الأخيرة، بجانب غياب عماد السيد بسبب الإصابة، كما حرص زملاؤه على تشجيعه ومساندته ودعمه معنويا، قبل موقعة بركان.
وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، طلب خلالها ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وركز على بعض الجوانب الفنية في المران، بجانب توجيه اللاعبين وعلاج بعض الأخطاء لتلافي تكرارها في مباراة بطل المغرب، واختتم التدريب بإجراء تقسيمة بين فريقين شهدت حماسا من جميع لاعبي الفريق. وحضر
وحضر المران كل من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة، لمساندة اللاعبين.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على الملعب البلدي لبركان، قبل أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 26 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الزمالك.. دعم عمر صلاح وجلسة تحفيزية من جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.