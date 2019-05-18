انت الان تتابع مران الزمالك.. دعم عمر صلاح وجلسة تحفيزية من جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

مران الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة، مع عمر صلاح حارس مرمى الفريق، الذي يحمي مرمى الفارس الأبيض أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي لبركان، بسبب إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، بعد طرده في مباراة النجم الساحلي الأخيرة، بجانب غياب عماد السيد بسبب الإصابة، كما حرص زملاؤه على تشجيعه ومساندته ودعمه معنويا، قبل موقعة بركان.

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وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، طلب خلالها ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وركز على بعض الجوانب الفنية في المران، بجانب توجيه اللاعبين وعلاج بعض الأخطاء لتلافي تكرارها في مباراة بطل المغرب، واختتم التدريب بإجراء تقسيمة بين فريقين شهدت حماسا من جميع لاعبي الفريق. وحضر