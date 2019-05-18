انت الان تتابع أمير مرتضى لسيد عبدالحفيظ: حاسس بيك وهشوفلك دكتور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

أمير مرتضى

سخر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعدما خرج الأخير وهاجمه في تصريحات له على قناة ناديه، عقب نهاية مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث.

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ونشر أمير مرتضى، عبر صفحتة الشخصية، على "تويتر"، قائلًا: "مقصر معاك أنا اليومين دول بس أنا مشغول شوية اليومين دول أول ما أخلص اللي ورايا إن شاء الله هرجع ألعب معاك تاني وأتسلى عليك ونشوفلك دكتور نفسي كمان #رخم" وقام بنشر تغريدة أخرى قال خلالها: "حاسس بيك". وكان سيد عبد الحفيظ، قد قال أمس الخميس: