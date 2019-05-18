شكرا لقرائتكم هل ينجح الأهلى فى الضغط على مهاجم النجم الساحلى كريم العريبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يكثف النادى الأهلى المصرى من محاولاته للحصول على خدمات الجزائرى كريم العريبى لاعب النجم الساحلى التونسى فى الانتقالات الصيفية المقبلة.
حسب موقع «الصريح» التونسى ، أن الأهلى يضغط بقوة على اللاعب والإدارة للتفريط في خدماته لكن لايوجد اتفاق أو قرار رسمي إلى الآن.
يذكر أن الأهلي وافق على التفريط في المهاجم الشاب «فرمينيو» لفائدة النجم الساحلي.
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