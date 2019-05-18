شكرا لقرائتكم "اطلع ع الونجين يا حلبسة".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة من فيلم 4 / 2 / 4... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ونشر آل الشيخ صورة لثلاثي أبطال فيلم 4 / 2 / 4، وذلك بعد دقائق قليلة من إعلانه عزمه إحداث عدة تغييرات فنية وإدارية بناديه. Advertisements

تويتة تركي آل الشيخ وابتعد فريق بيراميدز خلال الموسم حالي عن المنافسة علي لقب الدوري المصري الممتاز وبات الصراعي بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك.

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