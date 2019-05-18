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شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يبدأ تحدي الموسم الجديد بهيكلة إدارية وفنية شاملة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عزمه إحداث تغييرات واسعة بناديه عقب انتهاء الموسم الحالي سواء علي المستوي الفني والإدارى.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بـ"فيس بوك": " يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعداداً للموسم القادم.. وأيضاً هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله عن فريق لا يقهر".
آل الشيخ
وابتعد فريق بيراميدز خلال الموسم حالي عن المنافسة علي لقب الدوري المصري الممتاز وبات الصراعي بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك.
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