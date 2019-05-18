شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يستعد لمباراة الإسماعيلى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بقيادة مديره الفنى مارتن لاسارتى،مساء اليوم، السبت، على ملعب التتش، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.

كان الجهاز الفنى للاهلى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح اللاعبين راحة أمس لللاعبين، عقب انتهاء مباراة انبى على أن يبدأ بعدها ألفريق استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.

وحقق الأهلى ألفوز على إنبى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ30 فى بطولة الدوري، وواصل ألفريق تصدره لقمة المسابقة برصيد 73 نقطة.