شكرا لقرائتكم مجلس "الخطيب" يجمد الدرندلى سريا ويقلص صلاحياته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تجميد خالد الدرندلي أمين الصندوق وتقليص صلاحياته سرياً خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نشر مالك نادي صورة تجمعه بعضو مجلس إدارة القلعة الحمراء على هامش حفل سحور بحضور الاعلامي عمرو أديب.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من الدرندلى تقديم استقالته من المجلس، حيث رفض الدرندلى تقديم استقالته، مؤكدًا على أنه تصرف بشكل بروتوكولي بما يتوافق مع مبادئ النادي الأهلي، مما دفع مجلس الأهلى على تجميد الدرندلي وتهميشه وإبعاده عن رحلات فريق الكرة في الموسم المقبل.
وتلاحظ خلال مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، أمس الخميس، غياب لخالد الدرندلى، في ظل توتر العلاقة بينه وبين الخطيب الذي قاطعه خلال الأيام الماضية.
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