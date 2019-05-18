شكرا لقرائتكم اليوم .. اجتماع فنى للزمالك استعدادا لنهضة بركان المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الاول بالزمالك، الاجتماع الفنى للفريق اليوم السبت، استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربى، التى ستجمع بينهما فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، غدا الأحد فى المباراة التى سيدرها تحكيميًا الزامبى جانى سيكازوى.

ومن المقرر أن يوفد الزمالك مندوبا عنه من الجهاز الإدارى لحضور الاجتماع الفنى الذى سيشهد تحديد الزى الأساسى لكل فريق خلال المباراة حيث يعد الأقرب ارتداء أبناء ميت عقبة لزيهم الأبيض فى ظل ارتداء صاحب الملعب لزيه البرتقالى.