الزمالك يوفد مندوبا لحضور الاجتماع الفنى لموقعة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفنى لمواجهة الزمالك مع نهضة بركان المغربى، استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، غدا الأحد فى المباراة التى سيدرها تحكيميًا الزامبى جانى سيكازوى.
ومن المقرر أن يوفد الزمالك مندوبا عنه من الجهاز الإدارى لحضور الاجتماع الفنى الذى سيشهد تحديد الزى الأساسى لكل فريق خلال المباراة حيث يعد الأقرب ارتداء أبناء ميت عقبة لزيهم الأبيض فى ظل ارتداء صاحب الملعب لزيه البرتقالى.
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