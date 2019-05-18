الأهلى أمام الزمالك.. وسبورتنج مع المقاولون فى ختام دورى 2002 لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم السبت، منافسات نهائى دورى كرة اليد مواليد2002 "بطولة الجمهورية " والتى بدأت منذ يومين . Advertisements وتشهد الجولة الختامية مواجهتين بين كلا من ، سبورتنج أمام المقاولون العرب فى التاسعة مساءا والأهلى أمام الزمالك فى الحادية عشر مساءا. وتقام الجولة الختامية على صالة أكتوبر الدولية بعدما أقيمت الجولتين الماضيتين على صالة ميت عقبة .

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