سوبر كورة.. الأسطورة تقول: تتويج الزمالك بالكونفدرالية يمنح الأهلى لقب الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك وصل لنهائى الكونفدرالية فى الموسم الحالى لأول مرة فى تاريخه أمام نهضة بركان المغربي وتكرر الأمر مع الأهلى فى 2014 فهل يتعرض الفريق الأبيض للسيناريو الأحمر؟ لمتابعة التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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