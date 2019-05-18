شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يبدأ تحدى الموسم الجديد بهيكلة إدارية وفنية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عزمه إحداث تغييرات واسعة بناديه عقب انتهاء الموسم الحالي سواء علي المستوي الفني والإدارى. لمتابعة التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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