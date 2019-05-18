سوبر كورة..هل تعلم عدد المحترفين المصريين بالعالم؟ دراسة عالمية تفجر مفاجأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها مركز دراسات تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عدد اللاعبين المحترفين فى الموسم المنقضى الذين يلعبون فى دوريات مختلفة بكافة أنحاء العالم.

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