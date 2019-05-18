شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الاهلى مساء اليوم ، السبت، على ملعب التتش؛ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.

كان الجهاز ألفنى للاهلى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح اللاعبين راحة أمس للاعبين، عقب انتهاء مباراة انبى على أن يبدأ بعدها الفريق استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.

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وحقق الأهلى ألفوز على إنبى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ30 فى بطولة الدوري، وواصل ألفريق تصدره لقمة المسابقة برصيد 73 نقطة.