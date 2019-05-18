شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة للاعبى الاتحاد السكندري من أجل البقاء فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مكافآت خاصة للاعبين للفوز علي طلائع الجيش في المباراة المقبلة المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري، من أجل تحفيز اللاعبين نظراً لأهمية النقاط الثلاث لزعيم الثغر من أجل البقاء في دوري الأضواء بعد تأزم موقفه عقب الخسارة الأخيرة من إنبي بهدف نظيف في الجولة الماضية .

كما رفض رئيس نادى الاتحاد السكندرى توقيع أي عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام إنبى، مؤجلاً محاسبة اللاعبين لنهاية الموسم الجارى، حتي لا يتأثر الفريق في المباريات المتبقية لزعيم الثغر .

وكان رئيس زعيم الثغر قد عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان أمس الجمعة .