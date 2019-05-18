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مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

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كتب أسامة حافظ

يقام اليوم السبت مباريات في دوريات أوروبا وأبرزها..

الدرجة الأولى

ليفانتي مع أتلتيكو مدريد 1:00 ظهرا
إسبانيول مع ريـال سوسييداد 4.15 عصرا
بلد الوليد مع فالنسيا 4.15 عصرا
إشبيلية مع أتلتيك بيلباو 4.15 عصرا
خيتافي مع فياريال 4.15 عصرا
ديبورتيفو ألافيس مع جيرونا 8.45 مساء
سيلتا فيجو مع رايو فاليكانو 8.45 مساء
هويسكا مع ليجانيس 8.45 مساء

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أودينيزي مع سبال 3.00 عصرا
جنوى مع كالياري 6.00 مساء
ساسولو مع روما 8.30 مساء

الدوري الألماني الدرجة...

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