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فريق لا يقهر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت لـ بيراميدز

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كتب منار نور

أعلن تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز عن مفاجآت للفريق مع بداية الموسم المقبل.

وكتب "آل الشيخ" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يوجد العديد من الخيارات في المدربين واللاعبين لبيراميدز استعدادًا للموسم القادم.. وايضًا هناك تعديلات جذرية في مجلس الادارة وهيكلة النادي ستثمر ان شاء الله على فريق لا يقهر".

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