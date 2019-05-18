الإنتاج الحربي: نطالب بمواجهة الزمالك أثناء إيقاف لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هادي المدني

صرح خالد مهدي، مدير الكرة بالانتاج الحربي بأن ناديه لا يدعم إلغاء الهبوط، لكنه فقط يطالب بالإلتزام بتسلسل المباريات ومواجهة الزمالك ليستغل إيقاف 3 لاعبين في صفوف الفريق.

وقال مدير الكرة بالانتاج الحربي في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية: "بعض الأندية رفضت خوض أي مباراة إلا بعد انتهاء المؤجلات وتم تنفيذ طلباتهم، والآن نحن نلعب الجولات الأخيرة وستكون هناك أندية تشاهدنا ونحن نصارع من أجل الهبوط وبعد ذلك يخوضوا مبارياتهم."

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وتابع: "الأندية المنافسة ستعرف نتائج مبارياتنا وبعد ذلك يتحدد إن كانوا بحاجة للتعادل أو الفوز من أجل البقاء في الدوري الممتاز."

وأضاف: "كل ما نطالب به هو الحفاظ على ترتيب المباريات، فنحن من المفترض أن نواجه الزمالك في المباراة المقبلة وبهذا نستفيد من طرد بهاء مجدي وإيقاف عمر السعيد وطارق حامد، وهي غيابات مؤثرة، لكن حسب الجدول سيلعب الزمالك أمام الجونة بالرغم من أن مباراتنا معهم مؤجلة ليحصل الزمالك على راحة قبل خوض نهائي الكونفدرالية."

وتأجلت مباراة الزمالك والانتاج الحربي مرتين خلال الفترة الماضية الأولى كانت لمنح الراحة للأبيض قبل مواجهة نصف نهائي الكونفدرالية والثانية بسبب نهائي البطولة.